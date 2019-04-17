Томск возглавил рейтинг статистики аварийности городов

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-17T08:46:47+03:00

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Статистику аварийности городов провела страховая компания «Согласие». В сегменте автокаско за 2018 год, по частоте убытков (соотношение числа убытков за год у страхователей в этом городе и числа полисов у страхователей) лидирует наш город. В Томске этот показатель достигает 50,7%, в Южно-Сахалинске – 47,3%, Москве – 47%. Первую пятерку замыкают Чебоксары и Санкт-Петербург с показателями 46,6% и 44,9% соответственно. Далее следуют Курск (44,1%), Омск (41,3%), Калининград (41%), Казань (40,8%) и Уфа (38,7%). В Кирове частота убытков составляет 38,6%, Иркутске – 37,6%, Иваново – 34,7%.

К городам с низкой аварийностью относятся Астрахань (50 место), а также Ставрополь (49), Псков (48), Сургут (47) и Липецк (46). Относительно невысока частота убытков в Нижнем Новгороде (45 место) и Воронеже (39 место). Места 31, 32 и 33 достались Великому Новгороду, Самаре и Тюмени соответственно. Выше в рэнкинге аварийности Пермь (21 место), Рязань (22) и Екатеринбург (23).

ИСТОЧНИК KP.RU