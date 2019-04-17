Названы самые популярные предметы ЕГЭ у томских школьников

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-17T08:17:58+03:00

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Из всех сдающих 20 человек получили высокобалльные результаты — от 81 до 100 баллов, а выпускница 2019 года из гимназии № 6 Томска получила 100 баллов по химии.

Самыми популярными предметами в досрочный период стали русский язык, экзамен по которому держали 126 человек, математика — 98 и обществознание — 93 человека.

Пункт проведения экзаменов был организован в средней школе № 41. Из всех аудиторий велось видеонаблюдение в режиме онлайн, а также использовалась технология печати и сканирования контрольных измерительных материалов в аудитории. За ходом проведения следили 14 общественных наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU