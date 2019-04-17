2019-04-17T08:00:33+03:00
Общество

В Томской области назначен главный инспектор по ЧС

Он возглавил департамент защиты населения и территории региона
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба администрации Томской областиФото: пресс-служба администрации Томской областиФото: из открытых источников
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Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента защиты населения и территории Томской области – главным государственным инспектором по надзору в области защиты от ЧС Сергея Лукина. Об этом сообщили в пресс-службе «белого дома». Ранее Сергей Лукин занимал должность заместителя начальника Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора России.

Сергей Лукин родился в 1965 году в селе Мыльджино Каргасокского района Томской области. В 1998-м году окончил Томский государственный педагогический университет по специальности «физическая культура и спорт», а в 2011-м — Кузбасский институт ФСИН по специальности «юриспруденция».

Трудовую карьеру начал учителем физкультуры в Мыльджинской школе. Отслужив срочную службу в Вооруженных Силах, с 1986-го служил в органах внутренних дел, с 1995-го — в федеральных органах налоговой полиции. С 2003-го по 2011-й — первый заместитель, заместитель начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Томской области, в 2012-2016-м — начальник управления ФСКН по Удмуртской Республике, затем заместитель министра промышленности и торговли Удмуртии. С 2018-го — заместитель начальника Сибирского управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора РФ – заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора. Имеет звание генерал-майора полиции. Женат, трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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