2019-04-17T07:52:32+03:00
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В Томске выберут лучшего специалиста по охране труда

Участникам предстоит расследовать несчастные случаи и найти нарушения в химической лаборатории
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Участие в соревнованиях примут 32 специалистаУчастие в соревнованиях примут 32 специалистаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Конкурс профмастерства пройдет завтра, 18 апреля, с 9 до 16 часов в Томском областном центре охраны труда (пр. Ленина, 242).

Участие в нем примут 32 специалиста по охране труда организаций Томска, Северска, Стрежевого, Шегарского, Бакчарского и Зырянского районов. Среди конкурсантов представители компаний «Томскнефть» ВНК, «Сибирский химический комбинат», «Газпром трансгаз Томск», «Томскнефтехим» и др.

В 2018 году победителем стал сотрудник компании «Газпром трансгаз Томск» Евгений Миронов.

Участникам предстоит пройти тестирование и решить ситуационные задачи. Практическая часть будет состоять из нескольких заданий: расследование несчастного случая на производстве, подбор комплекта средств индивидуальной защиты для работника, оказание первой помощи, оценка средств индивидуальной защиты от падения с высоты и поиск нарушений норм охраны труда на рабочих местах.

Конкурсантам 2019 года впервые предстоит расследовать смоделированные несчастные случаи и обнаружить нарушения в химической лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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