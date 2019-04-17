Томичей приглашают на открытое занятие по ландшафтному дизайну

СЕГОДНЯ 05:40 2019-04-17T05:43:15+03:00

Семинар могут посетить все, кому интересны вопросы озеленения территории возле жилых домов

Изменить размер текста: A A

В среду, 17 апреля, активисты Томского ландшафтного клуба проведут обучающий семинар по ландшафтному дизайну придомовых территорий. Занятие начнется в 18.30 в здании администрации Ленинского района (К. Маркса, 34).

«В мероприятии примут участие активисты ТОС Ленинского района. Специалисты расскажут о современных тенденциях ландшафтного дизайна применительно к городской территории, типичных ошибках при оформлении придомовых клумб, о видах растений, способных расти при минимальном уходе и основах создания композиций цветников», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Так, управляющая питомника растений Garden group Татьяна Шаферова советует избегать при создании придомовых клумб использование пластика или автомобильных шин, а кроме того, не высаживать слишком много растений.

«Мы будем рассказывать о современных сочетаниях цветов и выборе неприхотливых видов для посадки во дворе и уходу за ними», - пообещала Шаферова.

ИСТОЧНИК KP.RU