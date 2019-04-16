2019-04-16T18:59:30+03:00
Происшествия

Томичка схоронила мужа и 5 лет снимала с его карты пенсию

Предприимчивую пенсионерку будут судить за кражу
Татьяна Щукина
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Женщина знала пин-код от карты супругаЖенщина знала пин-код от карты супругаФото: Архив "КП"
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Кировский районный суд города Томска рассмотрит уголовное дело одной из местных жительниц, которая несколько лет обманывала государство, получая пенсию умершего мужа. Провернуть махинацию ей помогло то, что супруг ушел из жизни, будучи на территории другого государства. Пенсионный фонд России безутешная вдова о кончине мужа не уведомила, чтобы далее получать его деньги.

«По версии следствия, женщина на протяжении пяти с половиной лет ежемесячно обналичивала с банковского счёта умершего мужа пенсию по старости, зная пин-код его банковской карты. Причинённый противоправными действиями ущерб превысил 600 тысяч рублей», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

61-летнюю женщину будут судить по статье «кража, совершенная в крупном размере с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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