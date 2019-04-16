В Томске нарисовали самую большую в России стрит-азбуку
Студенты и преподаватели Института искусств и культуры нарисовали алфавит на стенах корпуса ТГУ на улице Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Как отметил инициатор проекта, руководитель фестиваля «Типомания» Александр Васин, томская стрит-азбука стала самой большой в России.
Аналогичные проекты были в Улан-Удэ и Архангельске, но в итоге томичи вывели огромные буквы около 3 метров высотой. В написании букв участвовали более 40 человек.
Продолжением фестиваля в Томске стали открытие международной выставки плаката «West East Post» и лекция Васина «Типографика и котики».
Напомним, что акция «Томская азбука» прошла во второй раз. В прошлом году молодые дизайнеры с помощью белой бечевки изобразили буквы на ограде Университетской рощи.
ИСТОЧНИК KP.RU