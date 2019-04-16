В Томске нарисовали самую большую в России стрит-азбуку

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-16T09:08:55+03:00

40 человек писали буквы около 3 метров высотой

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Студенты и преподаватели Института искусств и культуры нарисовали алфавит на стенах корпуса ТГУ на улице Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как отметил инициатор проекта, руководитель фестиваля «Типомания» Александр Васин, томская стрит-азбука стала самой большой в России.

Аналогичные проекты были в Улан-Удэ и Архангельске, но в итоге томичи вывели огромные буквы около 3 метров высотой. В написании букв участвовали более 40 человек.

Продолжением фестиваля в Томске стали открытие международной выставки плаката «West East Post» и лекция Васина «Типографика и котики».

Напомним, что акция «Томская азбука» прошла во второй раз. В прошлом году молодые дизайнеры с помощью белой бечевки изобразили буквы на ограде Университетской рощи.

ИСТОЧНИК KP.RU