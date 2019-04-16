2019-04-16T09:08:55+03:00
Звезды

В Томске нарисовали самую большую в России стрит-азбуку

40 человек писали буквы около 3 метров высотой
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ТГУ.Фото: пресс-служба ТГУ.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Студенты и преподаватели Института искусств и культуры нарисовали алфавит на стенах корпуса ТГУ на улице Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как отметил инициатор проекта, руководитель фестиваля «Типомания» Александр Васин, томская стрит-азбука стала самой большой в России.

Аналогичные проекты были в Улан-Удэ и Архангельске, но в итоге томичи вывели огромные буквы около 3 метров высотой. В написании букв участвовали более 40 человек.

Продолжением фестиваля в Томске стали открытие международной выставки плаката «West East Post» и лекция Васина «Типографика и котики».

Напомним, что акция «Томская азбука» прошла во второй раз. В прошлом году молодые дизайнеры с помощью белой бечевки изобразили буквы на ограде Университетской рощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томича, который мог умереть на мосту, спасли полицейские
Томский курьер назначил себе «зарплату» 500 тысяч рублей
Томич стал пятикратным чемпионом России по кикбоксингу
Первые 19 человек обратились в пункты серопрофилактики с укусом клеща
Установлены сроки весенней охоты в Томской области
Жизнь – не мелочь! Сбор средств для онкобольных детей стартовал в Томске
Томские ученые выявили гены, отвечающие за противовоспалительные процессы
Томские туристы могут сообщить о своем маршруте на сайте МЧС
Неизвестные сообщили, что заминированы торговый центр и здание суда в Томске
В Томске начали работать пункты серопрофилактики
Высчитана средняя зарплата, которую предлагают работодатели томичу
На «Карте убитых дорог» теперь можно отмечать опасные места Томска
«Горячая линия» по переселению из аварийного жилья пройдет в Томске
Пропавшего подростка из Томска ищут волонтеры двух регионов
Дороги Томска признали самыми безопасными в России
Сельчанин сжег своего приятеля в Томской области
МЧС: резкое похолодание придет в Томскую область
Сельчанин убил котенка на глазах у ребенка в Томской области
САХ за сутки отмоет 30 остановок в Томске
Томские росгвардейцы провели военно-патриотическое мероприятие для школьников
САХ и АБФ: три буквы «мусорной реформы» в Томске
Первый кругосветный полет на дирижабле совершат ученые из Томска
Житель Колпашева зарезал знакомую «из личной неприязни»
Сотрудник томского ЧОПа выстрелил в спину посетителю караоке-бара
Томичи могут выиграть хоккейный каток для своего двора