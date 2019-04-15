Томские ученые выявили гены, отвечающие за противовоспалительные процессы

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-15T08:39:36+03:00

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Ученые ТГУ и МГУ проводят совместное исследование генов, отвечающих за выработку противовоспалительных белков – миокинов. Об этом сообщает пресс-служба университета. Эти соединения играют большую роль в регуляции обмена в костной и жировой тканей. Данный проект поддерживает Российский научный фонд. Исследователи планируют разработать и опробовать способы, позволяющие активизировать продукцию лечебных белков для создания новых лечебных подходов.

– Известно, что миокины вырабатываются в скелетных мышцах во время физической нагрузки, – рассказал завкафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ФФК ТГУ Леонид Капилевич. – Уровень их экспрессии напрямую зависит от обмена ионов калия и натрия, а также от количества мышечной массы, вовлеченной в работу. Наши спортсмены выполняли разные виды упражнений (бег, подъем штанги и другие), а ученые установили, что физические упражнения стимулируют выработку одних миокинов и угнетают продукцию других.

Более того, исследователи определили около 40 генов, в разной степени отвечающих за выработку белков с противовоспалительным действием. В рамках нового проекта, который также финансирует РНФ, ученые намерены провести новую серию экспериментов и выяснить, каков вклад каждого из этих генов в продукцию миокинов.

Новые фундаментальные данные, полученные в рамках проекта, позволят целенаправленно запускать выработку миокинов, способных эффективно подавлять воспалительные процессы.

Добавим, что первая часть проекта будет реализовываться преимущественно на базе МГУ, вторая – в ТГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU