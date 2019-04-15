2019-04-15T08:39:36+03:00
Наука

Томские ученые выявили гены, отвечающие за противовоспалительные процессы

Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Исследователи определили около 40 таких генов,Исследователи определили около 40 таких генов,Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ученые ТГУ и МГУ проводят совместное исследование генов, отвечающих за выработку противовоспалительных белков – миокинов. Об этом сообщает пресс-служба университета. Эти соединения играют большую роль в регуляции обмена в костной и жировой тканей. Данный проект поддерживает Российский научный фонд. Исследователи планируют разработать и опробовать способы, позволяющие активизировать продукцию лечебных белков для создания новых лечебных подходов.

– Известно, что миокины вырабатываются в скелетных мышцах во время физической нагрузки, – рассказал завкафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ФФК ТГУ Леонид Капилевич. – Уровень их экспрессии напрямую зависит от обмена ионов калия и натрия, а также от количества мышечной массы, вовлеченной в работу. Наши спортсмены выполняли разные виды упражнений (бег, подъем штанги и другие), а ученые установили, что физические упражнения стимулируют выработку одних миокинов и угнетают продукцию других.

Более того, исследователи определили около 40 генов, в разной степени отвечающих за выработку белков с противовоспалительным действием. В рамках нового проекта, который также финансирует РНФ, ученые намерены провести новую серию экспериментов и выяснить, каков вклад каждого из этих генов в продукцию миокинов.

Новые фундаментальные данные, полученные в рамках проекта, позволят целенаправленно запускать выработку миокинов, способных эффективно подавлять воспалительные процессы.

Добавим, что первая часть проекта будет реализовываться преимущественно на базе МГУ, вторая – в ТГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Томские туристы могут сообщить о своем маршруте на сайте МЧС
Неизвестные сообщили, что заминированы торговый центр и здание суда в Томске
В Томске начали работать пункты серопрофилактики
Высчитана средняя зарплата, которую предлагают работодатели томичу
На «Карте убитых дорог» теперь можно отмечать опасные места Томска
«Горячая линия» по переселению из аварийного жилья пройдет в Томске
Пропавшего подростка из Томска ищут волонтеры двух регионов
Дороги Томска признали самыми безопасными в России
Сельчанин сжег своего приятеля в Томской области
МЧС: резкое похолодание придет в Томскую область
Сельчанин убил котенка на глазах у ребенка в Томской области
САХ за сутки отмоет 30 остановок в Томске
Томские росгвардейцы провели военно-патриотическое мероприятие для школьников
САХ и АБФ: три буквы «мусорной реформы» в Томске
Первый кругосветный полет на дирижабле совершат ученые из Томска
Житель Колпашева зарезал знакомую «из личной неприязни»
Сотрудник томского ЧОПа выстрелил в спину посетителю караоке-бара
Томичи могут выиграть хоккейный каток для своего двора