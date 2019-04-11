2019-04-11T09:49:24+03:00
Общество

Юные физики собрались в Томске

Наш город впервые принял финалистов Всероссийской олимпиады
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На финальной церемонии лучших юных физиков России поздравил губернатор Сергей Жвачкин.На финальной церемонии лучших юных физиков России поздравил губернатор Сергей Жвачкин.Фото: из открытых источников
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Заключительный этап соревнований прошел с 5 по 10 апреля и собрал 309 участников из 61 региона.К нам приехали школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саранска и других городов России. В финале были определены 137 призеров, из них 24 победителя. Абсолютными победителями стали москвичи - старшеклассники Григорий Бобков, Татьяна Емельянова и Дмитрий Сорокин.

Один из призеров, девятиклассник лицея №8 Томска Лев Милованцев, рассказал, что для него самым сложным оказался экспериментальный тур по поиску данных с помощью только подручных средств, например, линейки. «В любой олимпиаде проверяется не то, насколько ты знаешь предмет, а как можешь применить эти знания. Даже восьмиклассники могут занять призовое место, главное - это внимательность и наблюдательность», - считает томич.

Финалом мероприятия стало награждение победителей. На торжественной церемонии губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал школьников активнее заниматься физикой и математикой. «Если хотите в жизни чего-то достигнуть, надо участвовать в таких мероприятиях, как олимпиада», - сказал глава региона.

В областном центре для одаренных российских школьников была организована экскурсия по томским университетам. Юные физики посетили госуниверситет, который сегодня вместе с политехом участвует в федеральном проекте «5-100». Гости узнали, что Томск - официальная студенческая столица России и один из ста лучших городов мира для студентов в рейтинге QS.

Всероссийская олимпиада школьников проводится Минобрнауки РФ ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 апреля. Дипломы победителей и призеров поддерживаются денежными премиями. Сами дипломы действуют четыре года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа отбираются в сборные команды страны для участия в международных чемпионатах.

- Финал Всероссийской олимпиады - это серьезное и ответственное соревнование. Участниками этого этапа становятся самые сильные ребята со всей России, - отметил Артем Воронов, председатель Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по физике, проректор по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ. - Победители заключительного этапа затем с честью представляют нашу страну на соревнованиях международного уровня. Такие успехи - это результат активного сотрудничества и обмена опытом между регионами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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