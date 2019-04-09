2019-04-09T09:33:58+03:00
Происшествия

Томич обманул дольщиков, получив «добро» на гостиницу вместо жилого дома

Люди ждут свои миллионы, а инициатор может сесть на 10 лет
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Ущерб 16 гражданам превысил 16,5 миллионов рублейУщерб 16 гражданам превысил 16,5 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудниками полиции обнаружили факты мошенничества при строительстве многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По версии следствия, томич 1974 года рождения, в период с 2014 по 2016 год, обещал построить дом в поселке Родник. Он заключал с гражданами договоры об оплате паевого взноса и предоставления помещения. При этим получил разрешение на строительство не дома, а торгово-развлекательного комплекса с гостиницей. Ущерб 16 гражданам превысил 16,5 миллионов рублей.

Следственный отдел полиции провел расследование и направил все материалы в суд. Теперь обвиняемого привлекут к ответственности. Санкция статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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