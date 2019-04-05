В Томске объявлен сбор макулатуры, чтобы сохранить лес
7 апреля в Томске пройдет всероссийская экологическая акция #СохранимЛес. Мероприятие состоится в городах 85 регионов. Любой желающий сможет принести и сдать макулатуру в специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет. Адреса сбора макулатуры в городах, где людей будут ждать координаторы от «Молодежки ОНФ», можно найти на сайте Сохранилес.рф. По результатам акции будет опубликован рейтинг самых активных регионов.
Томск организует сбор макулатуры в это воскресенье, 7 апреля с 11.00 до 17.00 в
трех местах:
- Томский государственный педагогический университет (пр. Комсомольский,
75)
- Котокафе «Cat Space» (ул. Тверская, 92)
- Томская областная детско-юношеская библиотека (пр. Фрунзе, 92-а)
Всю собранную макулатуру парни и девушки передадут компании по сортировке мусора для дальнейшей переработки.
ИСТОЧНИК KP.RU