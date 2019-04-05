В Томске объявлен сбор макулатуры, чтобы сохранить лес

СЕГОДНЯ 07:05 2019-04-05T07:06:21+03:00

Принести и сдать можно бумагу, картон и газеты

Изменить размер текста: A A

7 апреля в Томске пройдет всероссийская экологическая акция #СохранимЛес. Мероприятие состоится в городах 85 регионов. Любой желающий сможет принести и сдать макулатуру в специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет. Адреса сбора макулатуры в городах, где людей будут ждать координаторы от «Молодежки ОНФ», можно найти на сайте Сохранилес.рф. По результатам акции будет опубликован рейтинг самых активных регионов.

Томск организует сбор макулатуры в это воскресенье, 7 апреля с 11.00 до 17.00 в

трех местах:

- Томский государственный педагогический университет (пр. Комсомольский,

75)

- Котокафе «Cat Space» (ул. Тверская, 92)

- Томская областная детско-юношеская библиотека (пр. Фрунзе, 92-а)

Всю собранную макулатуру парни и девушки передадут компании по сортировке мусора для дальнейшей переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU