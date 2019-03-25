2019-03-25T08:39:51+03:00
Звезды

Томские филологи представили словарь сибирской крестьянки

В нем собраны выражения и понятия, типичные для местных 100-200 лет назад
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вера Вершинина – представитель русских сибирских старожильческих говоров.Вера Вершинина – представитель русских сибирских старожильческих говоров.Фото: Предоставлено "КП"
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Филологи ТГУ составили новый словарь на основе записей речи Веры Вершининой – представителя русских сибирских старожильческих говоров. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Вершинина родилась в 1909 и проживала в Томской губернии. Объем расшифрованных текстов с ее слов составил около 10 тысяч страниц. Словарь составила научный сотрудник лаборатории общей и сибирской лексикографии Светлана Земичева. Он насчитывает более 23 тысяч единиц, объединенных в 858 словарных статей (семантических групп).

Все слова, которые употребляла Вера Прокофьевна, разделены на группы по значению, например, «дом», «труд», «движение», «еда», «семья» и другие, так выявлено, что любовь в представлении сибиряков тесно связана с дружбой и уважением.

– Человек из народной культуры о любви говорит мало, без пышных фраз. Для него любовь – это «дружить», «жалеть», «глянуться». Романтики почти нет, – рассказала Светлана Земичева.

При этом супружеская неверность и распутство строго осуждаются в традиционной культуре.

– Связи на стороне, вне семьи описываются словами с отрицательными коннотациями – «наложник», «полюбовник», «полюбовница», «отбить» – и метафорами, в которых люди сравниваются с животными, – «снюхаться», «кабан», «табуниться» и другими. В идеале человек должен один раз вступить в брак и прожить так всю жизнь, – отметила филолог

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Всего в рамках проекта филологи ТГУ составили 7 новых словарей разных типов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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