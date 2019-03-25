2019-03-25T08:20:14+03:00
Общество

В Томске почтили память жертв трагедии «Зимней вишни»

Сегодня ровно год со дня страшного происшествия
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Среди жертв было двое томских детей.Среди жертв было двое томских детей.Фото: Владимир ВОРСОБИН
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Сегодня, 25 марта, ровно год со дня трагедии, случившейся в 2018 году в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Напомним, пожар в ТРЦ унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. Среди жертв трагедии было двое томских детей.

Глава региона Сергей Жвачкин выразил соболезнования родственникам жертв кузбасской трагедии и вместе с участниками аппаратного совещания почтил память погибших минутой молчания.

- Трагедия, которая произошла год назад у наших соседей в Кемерове, у нашей томской семьи, не просто отозвалась болью в наших сердцах, но повлекла за собой пересмотр всей системы безопасности объектов с массовым пребыванием людей, — подчеркнул губернатор Томской области.

Глава региона добавил, что внеплановые проверки, учения, тренировки должны продолжаться, чтобы такие события не повторились вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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