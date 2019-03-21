Томские кардиохирурги выполнили уникальную операцию с «живым» протезом

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-21T10:39:56+03:00

Хирурги во время операции по имплантации клапаносодержащего кондуита Фото: из открытых источников

Это продлит жизнь и уменьшит риск образования тромбов

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Хирурги НИИ кардиологии Томского НИМЦ впервые в мире выполнили операцию с применением уникальной разработки российского производителя. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

12 и 14 марта двум пациентам имплантировали клапаносодержащий кондуит с биологическим протезом. До этого протезы использовали только механические. А это означало высокий риск тромботических образований и пожизненный прием препаратов.

Биологический протез не требует постоянного приема лекарств и очень похож на «здоровый» аортальный клапан. Однако он склонен к быстрой дегенерации в молодом возрасте. У людей старше 65 лет вероятность дегенерации резко снижается.

На сегодняшний день имплантация биологических протезов аортального клапана у людей старше 65 лет становится одной из самых распространенных операций в сердечно-сосудистой хирургии.

Новейший клапаносодержащий кондуит с биологическим протезом был разработан в Пензе. Его протез можно быстро и малотравматично заменить, не удаляя весь кондуит.

- Эта разработка не имеет аналогов. Как показал наш опыт, обе операции прошли успешно и стали первыми в мире по имплантации кондуита новейшей российской разработки, - рассказал Борис Козлов, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, заведующий кардиохирургическим отделением НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

Ежегодно в России проводится около 2 тысяч подобных операций, но с механическим протезом. Количество пациентов, нуждающихся в операции, значительно больше. Новинка позволяет скорректировать одновременно патологию начального отдела аорты и порок аортального клапана у пожилых людей, используя все преимущества биопротезирования в данной возрастной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU