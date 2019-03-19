2019-03-19T13:12:13+03:00
Звезды

Магазин «Букинист Суздальский» закрывается из-за нерентабельности

Площади знаменитого книжного магазина займет новый арендатор
Татьяна Щукина
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При жизни Владимира Суздальского «Букинист» был центром притяжения всей интеллигенции ТомскаПри жизни Владимира Суздальского «Букинист» был центром притяжения всей интеллигенции ТомскаФото: из открытых источников
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Знаменитый и на сегодняшний день старейший в Томске книжный магазин «Букинист Суздальский» объявил о закрытии. Сообщение об этом появилось на странице заведения в одной из популярных соцсетей.

«Наш магазин долгое время находился рядом с вами, надеемся, что радовал читающие души... Но пришла пора расстаться, мы закрываемся», — отмечено в информации.

Основной причиной закрытия одного из брендов культурного Томска стала нерентабельность бизнеса. Из-за небольшого числа покупателей книг магазин больше не может арендовать помещение в 200 кв.м. в центре города на пл. Батенькова,5 (здание является памятником федерального значения). Официально срок аренды завершается летом, однако, если найдется новый арендатор, ««Букинист Суздальский» прекратит свою работу раньше.

Отметим, что «Букинист Суздальский» имеет статус магазина-музея: здесь сохранены вещи знаковой для Томска личности – Владимира Суздальского, при жизни которого магазин стал центром притяжения всей городской интеллигенции.

Суздальский скончался в 1996 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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