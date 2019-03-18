2019-03-18T09:53:44+03:00
Общество

Победителем томского фестиваля «Народная рыбалка» стала женщина

Жительница села Туендат поставила абсолютный рекорд за семь лет проведения
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации Томской области.фото: пресс-служба администрации Томской области.Фото: из открытых источников
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VII фестиваль «Народная рыбалка», состоявшийся на озере Родниковом под девизом «Томичу – любая рыба по плечу», объединил почти 5000 участников и гостей из 14 районов Томской области. В соревнованиях приняли участие 1466 рыбаков. По итогам соревнований победителем и обладательницей звания «Народный рыбак – 2019» стала Наталья Алексеева из деревни Туендат Первомайского района. Ее личный рекорд и рекорд фестиваля за семь лет проведения — 3,67 килограмма окуней, чебаков и лещей. Предыдущие высшие достижения — 2,5 килограмма — были в 2015 и 2018 годах.

Наталье Федоровне 45 лет и это ее первые соревнования в народной рыбалке. Как сельскому жителю ловить рыбу приходится часто, ведь это не только развлечение, но и образ жизни. За победу в конкурсе она получила лодку с мотором и мотобуксировщик.

Примечательно, что самому старшему участнику фестиваля, Алексею Харченко — 80-лет, а самой юной участнице, Алисе Доброславской — 8-месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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