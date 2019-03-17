Томичи провели акцию «Пробуждение» и облились холодной водой

СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-17T15:54:13+03:00

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В воскресенье, 17 марта, на Белом озере в центре Томска состоялась традиционная весенняя акция любителей зимнего плавания «Пробуждение». Суть мероприятия проста – участники облились из ведер холодной водой и купались в проруби в честь завершения зимы. По предварительным оценкам, в массовом обливании поучаствовали около 500 человек. Каждый смельчак получил на память магнитик. Отметим, что для мартовского Томска погода была весьма неплохой – было всего 4 градуса мороза. Для комфорта участников акции и их «сугрева» на берегу озера были установлены палатки для переодевания, чан с теплой водой и организован бесплатный горячий чай.

Впервые акция «Пробуждение» прошла в Томске три года назад и обрела немало сторонников

ИСТОЧНИК KP.RU