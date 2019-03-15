У томских менеджеров почти самая маленькая зарплата среди коллег в Сибири

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-15T11:00:25+03:00

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Сегодня менеджер по продам – один из самых востребованных специалистов на рынке труда. Аналитики HeadHunter рассмотрели вакансии и резюме соискателей по Сибири с начала этого года и составили рейтинг зарплатных ожиданий и предложений для данных специалистов.

Оказалось, что самую высокую зарплату сегодня предлагают продажникам в Иркутске, где сумма средней зарплаты в вакансиях составляет 55 000 руб. Чуть ниже зарплатное предложение в Новосибирске и Красноярске, 50 400 и 49 000 рублей соответственно. А вот самую низкое вознаграждение в этом году предлагают соискателям в Омске – 38 000 руб.

При этом, если посмотреть на зарплатные ожидания, то самые высокие зарплаты у кандидатов Новосибирска (43 100 руб.), а самые скромные – в Барнауле (33 400 руб.).

В Сибири работодатели следующих отраслей чаще всего ищут менеджеров по продажам: розничная торговля, информационные технологии, товары наружного потребления, продукты питания и услуги для бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU