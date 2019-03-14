Жительница Томской области избила пристава скалкой

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-14T09:07:45+03:00

Вот такая опасная работа у приставов Фото: из открытых источников

Она сломала ему палец, когда тот пытался попасть в квартиру

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В Северске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы.

По предварительным данным, 21 февраля 2019 года подозреваемая, набросилась на судебного пристава, - сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области. Человек при исполнении обеспечивал доступ в квартиру представителю управляющей компании для осмотра состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ. Женщина набросилась на пристава со скалкой. С полученной травмой потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему был диагностирован перелом пальца.

За это, между прочим, наказание до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU