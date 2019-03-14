Жительница Томской области избила пристава скалкой
В Северске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы.
По предварительным данным, 21 февраля 2019 года подозреваемая, набросилась на судебного пристава, - сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области. Человек при исполнении обеспечивал доступ в квартиру представителю управляющей компании для осмотра состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ. Женщина набросилась на пристава со скалкой. С полученной травмой потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему был диагностирован перелом пальца.
За это, между прочим, наказание до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU