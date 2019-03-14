2019-03-14T03:42:06+03:00
Общество

100-летняя томичка примет поздравления с юбилеем в четверг

В гости к Антонине Петровской придут журналисты и глава районной администрации
Татьяна Щукина
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Антонина Петровская. Фото: мэрия ТомскаАнтонина Петровская. Фото: мэрия Томска
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В четверг, 14 марта, в 14.00 глава администрации Октябрьского района Сергей Лозовский поздравит жительницу Томска Антонину Кузьминичну Петровскую с 100-летним юбилеем. Как рассказали в пресс-службе мэрии, женщине есть, чем гордиться.

«Вплоть до 76 лет Антонина Кузьминична добросовестно трудилась на самых разных предприятиях Томска. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», воспитала 4 детей, имеет 8 внуков и 9 правнуков», - сообщили в горадминистрации.

Антонина Петровская родилась на Алтае в селе Воробьево, с 12 лет проживала в Парабельском районе Томской области. В 18 лет вышла замуж. В Томск семья переехали в 1966 году. Супруг смогли дать всем детям высшее образование: их дочери Лидия и Нина окончили Педагогический институт, дочь Анна получила диплом Томского политеха, а сын Дмитрий – Томского инженерно-строительного института. Внуки также отучились в вузах. Сейчас ТГУ заканчивает старшая правнучка. А маленькому правнуку еще только 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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