В «рекомендованный» список для юных томичей вошли 754 лагеря

СЕГОДНЯ 07:24 2019-03-06T07:24:27+03:00

Также в реестре есть сведения о режиме работы и программах лагерей Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

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Среди организаций 14 стационарных загородных лагерей, 17 палаточных, семь санаторных, а также 69 лагерей труда и отдыха и 647 лагерей на базе образовательных организаций (с дневным и круглосуточным пребыванием детей), - сообщает пресс-служба областной администрации.

В реестре указаны полное наименование и тип лагеря, форма его собственности, адрес, сведения о руководстве и контактные данные, а также стоимость путевки и одного дня пребывания в лагере. Также в реестре есть сведения о режиме работы, условиях для проживания и досуга детей, возрасте и количестве детей, которых он принимает на отдых, о сроках проведения смен.

Реестр лагерей Томской области опубликован на сайте Департамента по вопросам семьи и детей. Такие же реестры организаций детского отдыха есть во всех регионах страны — они размещаются на сайтах органов власти, уполномоченных организовывать детский отдых, и на сайтах, посвященных детскому отдыху.

ИСТОЧНИК KP.RU