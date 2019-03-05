Томичей приглашают обсудить, что будет в Михайловской роще
На повестке дня – проект экотропы
Результатом «мозгового штурма» с общественностью станет проект экотропыФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В среду, 6 марта, в 17 часов в департаменте дорожной деятельности и благоустройства (ул. Московский тракт, 19/1, каб. 1, 2 этаж) состоится воркшоп по благоустройству экотропы в Михайловской рощи. Выразить свое мнение сможет каждый.
Участие в мероприятии примут представители городской администрации, Ботанического сада, Томского госуниверситета и общественники. Результатом «мозгового штурма» с общественностью станет проект экотропы, который нанесут на карту рощи для дальнейшей работы в благоустроительный сезон.
.Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU