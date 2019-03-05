Томичей приглашают обсудить, что будет в Михайловской роще

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-05T09:57:51+03:00

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В среду, 6 марта, в 17 часов в департаменте дорожной деятельности и благоустройства (ул. Московский тракт, 19/1, каб. 1, 2 этаж) состоится воркшоп по благоустройству экотропы в Михайловской рощи. Выразить свое мнение сможет каждый.

Участие в мероприятии примут представители городской администрации, Ботанического сада, Томского госуниверситета и общественники. Результатом «мозгового штурма» с общественностью станет проект экотропы, который нанесут на карту рощи для дальнейшей работы в благоустроительный сезон.

Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU