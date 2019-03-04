2019-03-04T13:53:11+03:00
Звезды

В Томске пройдет масштабный вокальный конкурс «Благозвучие»

Он станет красивым, «звонким» событием весны
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В жюри преподаватели вокала, специалисты, эксперты в области музыкиВ жюри преподаватели вокала, специалисты, эксперты в области музыки
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Это уже второй по счету конкурс детского, юношеского и взрослого вокального творчества. Как рассказала его участник, директор вокальной студии «Голос» Ольга Чикало, гала-концерт состоится 28 марта в ЦК ТГУ.

- Конкурс талантов проводится, чтобы развить и раскрыть творческий потенциал жителей нашей области, - отметила Ольга. - В этом году очень разнообразный состав вокалистов: от 3 лет до самой старшей категории 45+.

В жюри преподаватели вокала, специалисты, эксперты в области музыки и других творческих направлений, деятели культуры и искусства Томской области.

Все участники получают именные дипломы. Если Вы тоже хотите принять участие, то оставляйте заявку на сайте: http://brightway-tomsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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