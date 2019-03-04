2019-03-04T09:11:02+03:00
Звезды

Томичи присоединились к акции «Не виновата»

Благотворительные мероприятия организованы в поддержку женщин, переживших домашнее насилие
Антонина Ленская
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Организаторы решили помочь женщинам, которые подвергались насилию, своим творчеством.Организаторы решили помочь женщинам, которые подвергались насилию, своим творчеством.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В рамках благотворительной акции «Не виновата» 8, 9 и 10 марта в городах России и Беларуси пройдут концерты независимых музыкантов, а также выставки, лекции, поэтические чтения и дискуссии, организованные местными музыкантами и активистами.

Томск стал участником акции наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Минском, Екатеринбургом, Тюменью, Иркутском, Кемерово, Красноярском, Омском, Новосибирском, Пермью и другими городами. Акция «Не виновата» родилась благодаря идее Васи Огонька (музыкант, участник групп Kick Chill и «ТУГГ» в Брянске) и Лены Кузнецовой (участница групп «Позоры», «Власть», «Вхоре» в Томске) сделать серию благотворительных DIY-концертов к 8 марта. Музыканты связались с активистами, независимыми группами из других городов России и Беларуси: так образовалась команда организаторов, которые занялись совместной разработкой идей и подготовкой акции. Вся прибыль с мероприятий будет направлена организациям, оказывающим бесплатную профессиональную помощь женщинам, пережившим домашнее насилие.

Список организаций, которые будут поддержаны в рамках акции: https://vk.com/@nevinovatafest-spisok

Контакты для СМИ:

ЛЕНА КУЗНЕЦОВА (вокалистка групп «Позоры» и «Власть», инициатор акции и организатор концерта в Томске) +79996201842 (Telegram)

К благотворительной акции «Не виновата» могут также присоединиться активисты, организаторы и музыканты из других городов. Для этого желающим необходимо написать Васе Огонёчку (организаторы и команда), Лене Кузнецовой (музыканты и СМИ).

ВАСЯ ОГОНЁК (панк, музыкант, группы Kick Chill и «ТУГГ», инициатор акции и организатор мероприятий https://vk.com/small_fire_boy

Официальные страницы благотворительной акции «Не виновата»:

ВКонтакте – https://vk.com/nevinovatafest

Instagram – https://www.instagram.com/nevinovatafest/

ИСТОЧНИК KP.RU

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