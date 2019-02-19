Томским медикам удалось снизить уровень туберкулеза

СЕГОДНЯ 10:05 2019-02-19T10:05:37+03:00

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В 2018 году уровень заболеваемости туберкулезом в регионе снизился по сравнению с 2017 годом на восемь процентов — с 65,2 до 60 случаев на 100 тысяч человек.

- За последние четыре года охват населения профобследованиями на туберкулез возрос с 70,9 % в 2014 году до 83,8 % в 2018-м. За прошлый год обследование на туберкулез в медучреждениях прошли 905 тысяч жителей региона. Наибольшее число обследований приходится на Колпашевский, Зырянский и Каргасокский районы», — привел статистику главврач Томского фтизиопульмонологического медицинского центра Евгений Крук.

Жители районов смогли обследоваться с помощью переносного и портативного флюорографического оборудования. Почти 23 тысячи человек воспользовались услугами четырех передвижных кабинетов, относящихся к Асиновской, Парабельской, Колпашевской и Томской районным больницам. Еще 9,5 тысячи флюорографий были сделаны с помощью четырех переносных аппаратов «МобиРен-4-МТ» в Парабельском, Колпашевском, Верхнекетском и Каргасокском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU