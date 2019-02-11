В Томске пациенты с кардиостимуляторами смогут передавать данные без записи на прием

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-11T08:10:15+03:00

Такая схема работы экономит время как пациенту, так и врачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Впервые в нашем городе, в НИИ кардиологии Томского НИМЦ, установлено уникальное оборудование: теперь за состоянием пациентов с имплантированными устройствами компании Medtronic будут следить на расстоянии

Система удаленного мониторинга пациентов — CareLink Express позволит пациентам самостоятельно передавать данные своему доктору, избегая записи на прием.

Для этого им нужно подойти к специально оборудованной стойке, размещенной на базе кардиологического диспансера. Автомат за считанные минуты снимет показатели с имплантированного устройства и отправит их лечащему врачу.

Такая система не имеет аналогов в Томской области, но ее уже планируют установить в нескольких медицинских центрах. Демонстрация CareLink Express состоится 14 февраля в 12:00 в НИИ кардиологии.

Такая схема работы экономит время как пациенту, так и врачу, позволяя специалисту своевременно выявлять ситуации, требующие медицинского вмешательства, и оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU