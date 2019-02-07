Более 270 тысяч человек в Томской области пользуются налоговыми льготами

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-07T08:37:32+03:00

Узнайте, можете ли вы на них рассчитывать?

Изменить размер текста: A A

По итогам кампании по уплате имущественных налогов за 2017 год, которая завершилась в декабре минувшего года, 272,6 тысячи владельцев объектов недвижимости, земли и транспорта воспользовались правом на льготы. Объем предоставленных им преференций составил 424,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в налоговой региона.

Существенно выросло количество льготников по земельному налогу с 19 тысяч в 2016 году до 94,4 тысячи в 2017 году. Например, пенсионеры, которые имеют участок в 600 кв м и менее, налог не платят совсем.

На 30% увеличилось в регионе количество льготников по транспортному налогу и составило 4,4 тысячи человек. Кстати, если ваш автомобиль имеет двигатель не более 150 лошадиных сил, то попадает под льготы.

В частности, налог на имущество физических лиц характеризуется большим перечнем категорий налогоплательщиков, освобождаемых от его уплаты. Лица, имеющие право на льготу по федеральному законодательству, определены п.1 ст.407 Налогового кодекса Российской Федерации.

Действует список льготников. Так, например, предусмотрена льгота для Почетных граждан города Стрежевой в отношении одного вида объекта, находящегося в собственности и не используемого ими в предпринимательской деятельности. Налоговыми льготами по налогу на имущество могут воспользоваться малоимущие жители Томска, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, в том числе обучающиеся в учебных заведениях по очной форме до достижения ими 23 лет.

По транспортному налогу законом Томской области к льготируемым отнесены ветераны Великой Отечественной войны и Почетные граждане Томской области.

Дополнительную информацию об условиях и порядке предоставления налоговых льгот можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-2222222 или в справочной службе областного УФНС по телефону +7 (3822) 28-00-28.

ИСТОЧНИК KP.RU