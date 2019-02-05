Томичи проголосовали за лучшие финансовые организации

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-05T13:07:37+03:00

Второй этап премии — независимые проверки и контрольные закупки Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Завершился первый этап народной премии, - сообщили в пресс-службе областной администрации. Рейтинг сформировался на основе потребительских оценок и отзывов о качестве работы финансовых организаций.

В категории «Банки» больше всего голосов набрали «Сбербанк», «Левобережный», «Томскпромстройбанк», «Совкомбанк», «Альфа-Банк», «ВТБ», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Почта Банк» и «Газпромбанк».

Среди страховых организаций томичи отдали голоса за «Сбербанк Страхование», «Коместра-Томь», «СОГАЗ», «Росгосстрах» и «ВСК».

У инвестиционных компаний при голосовании популярностью пользовались «Сбербанк», «БКС», «Альфа-Банк», «Открытие Брокер» и «ВТБ».

Второй этап премии — независимые проверки и контрольные закупки услуг организаций-лидеров голосования клиентов — стартовал 1 февраля и продлится по 31 марта. После этого решение о выборе победителей примет экспертный совет премии.

ИСТОЧНИК KP.RU