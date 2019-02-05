2019-02-05T13:07:37+03:00
Общество

Томичи проголосовали за лучшие финансовые организации

Определился шорт-лист премии «Финансовый престиж»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Второй этап премии — независимые проверки и контрольные закупкиВторой этап премии — независимые проверки и контрольные закупкиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Завершился первый этап народной премии, - сообщили в пресс-службе областной администрации. Рейтинг сформировался на основе потребительских оценок и отзывов о качестве работы финансовых организаций.

В категории «Банки» больше всего голосов набрали «Сбербанк», «Левобережный», «Томскпромстройбанк», «Совкомбанк», «Альфа-Банк», «ВТБ», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Почта Банк» и «Газпромбанк».

Среди страховых организаций томичи отдали голоса за «Сбербанк Страхование», «Коместра-Томь», «СОГАЗ», «Росгосстрах» и «ВСК».

У инвестиционных компаний при голосовании популярностью пользовались «Сбербанк», «БКС», «Альфа-Банк», «Открытие Брокер» и «ВТБ».

Второй этап премии — независимые проверки и контрольные закупки услуг организаций-лидеров голосования клиентов — стартовал 1 февраля и продлится по 31 марта. После этого решение о выборе победителей примет экспертный совет премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сенной Курье, «Кедре» и в 29 томских дворах построят спортплощадки
В Томской области на 6% сократилось число аварий
Томичи смогут попрощаться с Владимиром Захаровым в среду
Томская сборная стала лучшей на соревнованиях «Снежные ласты»
В Томске пройдет собрание, на котором обсудят дизайн новых парков
Томская область закупит в два раза больше вакцин от клеща
В Томске увеличилось количество людей с ВИЧ-статусом
В Томске пройдет акция «Человек в маске»
Парк развлечений «Сказка» томичи видят на улице Обручева
В Томске пройдет аукцион по продаже многоквартирного дома на Сибирской
Названы самые дорогие вакансии января в Томске
МЧС разместит пункты обогрева в Томской области в случае необходимости
Томичи могут помочь семье, у которой сгорел дом в 40-градусный мороз
Мороз в Томской области достигнет отметки -50°С
Создатель театра «2+Ку» Владимир Захаров погиб при пожаре
Житель Томска задолжал за свет 2 миллиона рублей
Рабочий томского предприятия попал в реанимацию после падения бревен
Томичи в мороз запустили акцию #подвезипешеходаТомск
Из-за мороза в Томске отменили всю развлекательную программу на улице
Из-за морозов томских школьников освободили от занятий
Томичи выбирают площадку для парка развлечений
В Томске оказались самые дешевые масло и сметана в Сибири
Каждый пятый томич хотел бы нанять домработницу
В аномальный мороз в Томске увеличили количество трамваев и троллейбусов на линии
Пассажиры Томского автовокзала страдают из-за массовой отмены рейсов
Томский ревнивец, забравший у «бывшей» подарки, получил 2 года колонии