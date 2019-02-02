Мороз в Томской области достигнет отметки -50°С

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-02T07:43:17+03:00

По данным синоптиков, пик мороза придется в ночь на 3 февраля Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

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Аномальные холода, посетившие Томскую область, похоже, только крепчают. По данным синоптиков, пик мороза придется в ночь на 3 февраля. Сегодня, 2 февраля, будет небольшая облачность, ночью без осадков, местами изморозь, туманы. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Как сообщает томский гидрометцентр, температура воздуха по области ночью составит до -45°С, а на самом севере, в районе с. Александровского и до -50°С, в южных районах -34..-39°С. Температура днем -37…-42°С.

3 февраля по области и в Томске ночью -41…-46°С, на юго-западе -33… -38°С. Днем по области 34-39 градусов мороза, местами -27…-32°С. Немного теплее станет ко вторнику, а значительного потепления стоит ожидать не раньше 6 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU