Создатель театра «2+Ку» Владимир Захаров погиб при пожаре

СЕГОДНЯ 06:10 2019-02-02T08:05:41+03:00

Трагедия произошла в ночь на 1 февраля. Создатель театра «2+Ку» Владимир Захаров погиб в своей мастерской

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Известный томский руководитель театра кукол Владимир Захаров ушел из жизни при трагических обстоятельствах. В его мастерской произошел пожар. Очевидцы видели, как он входил в «Кадочку», когда из нее уже валил дым.

- Вышел, попросил воды и зашел обратно, — говорят свидетели.

Скорее всего, огонь вспыхнул из-за неисправность проводки. Владимир пытался самостоятельно справиться, но случилось непоправимое.

Владимир Захаров родился 30 сентября 1954 года в городе Алмалык (Узбекистан). В четвертом классе совместно с сестрой создал школьный перчаточный театр кукол. Окончил Томский политехнический институт по специальности «кибернетика электрических систем», работал инженером-конструктором в НИИ технологии машиностроения в секторе роботов и занимался разработкой и внедрением роботов, автоматизацией технологических процессов.

С 1987 года работал конструктором кукол в Областном театре кукол «Скоморох». Он изобрел уникальную куклу на запястье с полной механикой оживления.

В 1991 года основал свой театр «2+Ку». В 2004 году на 400-летие подарил городу Томску современное здание театра — которое назвал сундук со сказками.

В связи с трагедией все спектакли по 3 февраля отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU