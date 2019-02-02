Создатель театра «2+Ку» Владимир Захаров погиб при пожаре
Известный томский руководитель театра кукол Владимир Захаров ушел из жизни при трагических обстоятельствах. В его мастерской произошел пожар. Очевидцы видели, как он входил в «Кадочку», когда из нее уже валил дым.
- Вышел, попросил воды и зашел обратно, — говорят свидетели.
Скорее всего, огонь вспыхнул из-за неисправность проводки. Владимир пытался самостоятельно справиться, но случилось непоправимое.
Владимир Захаров родился 30 сентября 1954 года в городе Алмалык (Узбекистан). В четвертом классе совместно с сестрой создал школьный перчаточный театр кукол. Окончил Томский политехнический институт по специальности «кибернетика электрических систем», работал инженером-конструктором в НИИ технологии машиностроения в секторе роботов и занимался разработкой и внедрением роботов, автоматизацией технологических процессов.
С 1987 года работал конструктором кукол в Областном театре кукол «Скоморох». Он изобрел уникальную куклу на запястье с полной механикой оживления.
В 1991 года основал свой театр «2+Ку». В 2004 году на 400-летие подарил городу Томску современное здание театра — которое назвал сундук со сказками.
В связи с трагедией все спектакли по 3 февраля отменены.
ИСТОЧНИК KP.RU