2019-01-29T12:04:31+03:00
Общество

Томский спасатель отправится на международный конкурс красоты

Он поборется за звание Mister International-2019
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото с личной страницы Игоря в ВКфото с личной страницы Игоря в ВК
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Сотрудник Томской областной поисково-спасательной службы Игорь Буянтуев не только представитель одной из самых почетных и опасных профессий, но и красавец.

Именно он представит Россию на одном из самых значимых и масштабных международных конкурсов красоты Mister International-2019.

Игорь окончил ТПУ, отслужил в спецназе в должности снайпера, с 2014 года работает спасателем ТО ПСС.

Опыт участия в конкурсах красоты у него тоже есть: в прошлом году стал первым вице-мистером конкурса «Мистер Красноярский край».

Финал конкурса пройдет 24 февраля на Филиппинах. Бороться за звание самого красивого мужчины будут участники из более чем 30 стран мира.

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