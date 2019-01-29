Томский спасатель отправится на международный конкурс красоты
Сотрудник Томской областной поисково-спасательной службы Игорь Буянтуев не только представитель одной из самых почетных и опасных профессий, но и красавец.
Именно он представит Россию на одном из самых значимых и масштабных международных конкурсов красоты Mister International-2019.
Игорь окончил ТПУ, отслужил в спецназе в должности снайпера, с 2014 года работает спасателем ТО ПСС.
Опыт участия в конкурсах красоты у него тоже есть: в прошлом году стал первым вице-мистером конкурса «Мистер Красноярский край».
Финал конкурса пройдет 24 февраля на Филиппинах. Бороться за звание самого красивого мужчины будут участники из более чем 30 стран мира.