Томский спасатель отправится на международный конкурс красоты

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-29T12:04:31+03:00

фото с личной страницы Игоря в ВК

Он поборется за звание Mister International-2019

Изменить размер текста: A A

Сотрудник Томской областной поисково-спасательной службы Игорь Буянтуев не только представитель одной из самых почетных и опасных профессий, но и красавец.

Именно он представит Россию на одном из самых значимых и масштабных международных конкурсов красоты Mister International-2019.

Игорь окончил ТПУ, отслужил в спецназе в должности снайпера, с 2014 года работает спасателем ТО ПСС.

Опыт участия в конкурсах красоты у него тоже есть: в прошлом году стал первым вице-мистером конкурса «Мистер Красноярский край».

Финал конкурса пройдет 24 февраля на Филиппинах. Бороться за звание самого красивого мужчины будут участники из более чем 30 стран мира.