2019-01-18T07:28:25+03:00
Общество

В томской колонии наладили производство колбасы без сои и ГМО

Продегустировать ее можно будет 19 января на Белом озере
Елена Чечнева
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Дегустация и продажа первой партии колбасных изделий состоится в Крещение. Пресс-служба УФСИН России по Томской областиДегустация и продажа первой партии колбасных изделий состоится в Крещение. Пресс-служба УФСИН России по Томской областиФото: из открытых источников
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В ИК-3 УФСИН России по Томской области открыт колбасный цех, сообщает пресс-служба УФСИН России по Томской области. Под руководством заместителя начальника учреждения Александра Думчева осужденные освоили технологию изготовления варено-копченой колбасы «Московская» и сервелата. Продукцию делают из натурального сырья без добавления ГМО, консервантов и сои. На колбасу получена декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза.

- Дегустация и продажа первой партии колбасных изделий состоится в Крещение, 19 января, в 11.00 на районной выставке-ярмарке, которая откроется на Белом озере. На этом мероприятии можно будет также купить шашлыки, соленое и копченое сало, буженину, свежую выпечку и другие продукты, сделанные в исправительном учреждении, - рассказал начальник ИК-3 Дмитрий Ворожбицкий.

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