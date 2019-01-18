В томской колонии наладили производство колбасы без сои и ГМО

СЕГОДНЯ 07:28 2019-01-18T07:28:25+03:00

Дегустация и продажа первой партии колбасных изделий состоится в Крещение. Пресс-служба УФСИН России по Томской области Фото: из открытых источников

Продегустировать ее можно будет 19 января на Белом озере

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В ИК-3 УФСИН России по Томской области открыт колбасный цех, сообщает пресс-служба УФСИН России по Томской области. Под руководством заместителя начальника учреждения Александра Думчева осужденные освоили технологию изготовления варено-копченой колбасы «Московская» и сервелата. Продукцию делают из натурального сырья без добавления ГМО, консервантов и сои. На колбасу получена декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза.

- Дегустация и продажа первой партии колбасных изделий состоится в Крещение, 19 января, в 11.00 на районной выставке-ярмарке, которая откроется на Белом озере. На этом мероприятии можно будет также купить шашлыки, соленое и копченое сало, буженину, свежую выпечку и другие продукты, сделанные в исправительном учреждении, - рассказал начальник ИК-3 Дмитрий Ворожбицкий.