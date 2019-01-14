2019-01-14T10:58:23+03:00
Происшествия

В Томске задержали мужчину, который присвоил себе деньги от продажи "Лексуса"

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"
Елена Чечнева
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Правоохранители разыскали подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области. Им оказался ранее судимый 32-летний томич.

- По предварительным данным, мужчина обманом завладел автомобилем «Лексус», который пообещал продать за вознаграждение от посредничества. Автомобиль мужчина продал, однако в срок не передал деньги потерпевшему. Сумма ущерба составила 850 000 рублей, - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Недавно по этой же статье возбудили уголовное дело на другого томича. Парень отправил интернет-покупателю мешки с песком, бензопилу и трамблёр вместо снегохода. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 240 000 рублей.

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