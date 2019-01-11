В декабре в Томске подорожали огурцы и валидол

СЕГОДНЯ 07:55 2019-01-11T07:55:01+03:00

Заметнее всего в декабре прошлого года поднялись цены на продовольственные товары Фото: Мария ЛЕНЦ

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Заметнее всего в декабре прошлого года поднялись цены на продовольственные товары. На 48,9% подорожали свежие огурцы, на 28% - помидоры, а белокочанная капуста - на 16,4%.

Из непродовольственных товаров больше всего увеличилась стоимость валидола и обеденных столов. Первый подорожал на 8 процентов, второй - на 3.

Услуги в декабре подорожали в среднем на 0.5% (в декабре 2017 г. – на 0.4%). Ощутимее всего выросли цены на посещение музеев и выставок, а также на билет на самолет эконом-класса до Москвы.

- Индекс потребительских цен в декабре 2018 г. по отношению к ноябрю 2018 г. составил 100.9%, с начала года – 104.5%, - подытожили в Томскстате.