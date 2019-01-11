2019-01-11T06:57:52+03:00
Общество

В Томске открыли мемориальную доску бывшему председателю Томского облисполкома

Барельеф появился на здании по проспекту Ленина, 111
Елена Чечнева
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Барельеф появился на здании по проспекту Ленина, 111Барельеф появился на здании по проспекту Ленина, 111Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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В четверг, 10 января, губернатор Сергей Жвачкин открыл мемориальную доску экс-председателю Томского облисполкома, почетному гражданину Томской области Анатолию Высоцкому. Барельеф появился на стене здания по проспекту Ленина, 111, где раньше располагался облисполком.

Анатолий Высоцкий возглавлял Томский облисполком в 1980-1989 годах. Это десятилетие было периодом бурного развития промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры.

- Большой концертный зал, кардиоцентр, областная клиническая больница — все это детища Анатолия Емельяновича. Высоцкий лично курировал строительство свинокомплекса, птицефабрик, тепличного хозяйства. Многие предприятия, открытые при Высоцком, и сегодня являются одними из моторов экономики нашей области, — сказал Сергей Жвачкин на церемонии открытии барельефа.

Губернатор поблагодарил автора мемориальной доски томского скульптора Антона Гнедых, «Сибирскую аграрную группу» — за финансовую поддержку, участников памятного мероприятия — за сохранение памяти о выдающихся земляках.

Анатолий Емельянович Высоцкий родился 24 декабря 1924 года в селе Скуратовском Чулымского района современной Новосибирской области. В 1944 году окончил с отличием Томский техникум путей сообщения. В 1952 году — Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал на Томском заводе резиновой обуви, в Молчановском и Шегарском районах. С 1963-го по 1970-й — секретарь Томского обкома КПСС. С 1970 по 1980 — второй секретарь Томского обкома КПСС. С января 1980 по сентябрь 1989 года, до ухода на заслуженный отдых, — председатель Томского областного совета народных депутатов и его исполнительного комитета. С 1991 по 1996 год — советник главы администрации Томской области. Награжден многими орденами и медалями. Почетный гражданин Томской области (2001). Скончался в 2013 году на 89-м году жизни.

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