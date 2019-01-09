Томские ученые предлагают лечить близорукость с помощью УФ-лучей
Исследователи ТГУ и Саратовского государственного университета предложили новый подход для коррекции близорукости (миопии). Ученые использовали комбинацию фотосенсибилизатора, оптического просветления биоткани и воздействия ультрафиолетового излучения для фотосшивания молекул коллагена деформированных тканей склеры. Как сообщает пресс-служба ТГУ, результаты эксперимента могут стать основой для новой методики, которая позволит безболезненно возвращать остроту зрения людям любого возраста.
– Истончение и деформации склеры – одна из наиболее частых причин развития близорукости, – говорит заместитель проректора по научной работе ТГУ, директор САЕ «Институт биомедицины» Юрий Кистенев. – Эффективными методами лечения миопии являются лазерная и хирургическая коррекция, но они несут определенные риски. На базе лаборатории биофотоники ТГУ был разработан щадящий метод лечения близорукости на основе коррекции механических свойств тканей склеры с помощью УФ-лучей.
Новый подход будет особенно востребован пожилыми пациентами, у которых наряду с миопией присутствует ряд других заболеваний.