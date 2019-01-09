В Томской области хотят построить завод по переработке льна

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:55:45+03:00

Так выглядит один из сортов льна-долгунца Фото: из открытых источников

На нем будут производить волокна этой культуры и масло из нее

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О таком решении рассказал на IV Агрономической собрании Станислав Гурьев, директор ООО «Сибирские органические продукты».

Его предприятие уже 2 года занимается выращиванием масличного льна. В прошлом году производитель впервые посеял лен-долгунец на площади 250 га. В 2019-м «Сибирские органические продукты» планирует увеличить площади под посев льна долгунца до 530 га. Масличным льном было засеяно 789 га.

По словам Станислава Гурьева, помимо выращивания, компания планирует начать первичную переработку льна, т.е. получение волокна длинного и короткого из тресты льна, а из семян льна масличного будут получать льняное масло холодного отжима и льняной жмых.

- Запланировано строительство производственного цеха площадью не менее 1000м2, в котором будут размещены линии по переработке льна на длинное и короткое волокно, а также агрегаты для переработки отходов трепания льна и костры, - рассказал Станислав Гурьев, - для отжима масла планируется поставить линию холодного отжима стоимостью 5 млн. руб.

Поставлять свою продукцию ООО «Сибирские органические продукты» планирует в Россию, Италию, Нидерланды, Данию, Великобританию, Венгрию, Литву и Китай.