2019-01-08T07:06:58+03:00
Происшествия

В Томске погибла девушка после удаления варикоза

Врачи боролись за ее жизнь более двух недель
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Пациентка так и не пришла в сознание после наркоза.Пациентка так и не пришла в сознание после наркоза.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В соцсетях распространилась новость о смерти пациентки частной клиники. Сообщается, что 18 декабря 25-летняя Элина Д. перенесла операцию по удалению варикоза на ноге. Подобранная медиками анестезия лидокаином не подошла пациентке, вызвав сильную аллергию. После анафилактического шока у нее дважды останавливалось сердце. Врачи больше двух недель боролись за ее жизнь, но 4 января девушки не стало.

Подробности этого ЧП выясняются следствием. В правоохранительных органах случай пока не комментируют.

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