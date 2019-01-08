В Томске погибла девушка после удаления варикоза

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:06:58+03:00

Пациентка так и не пришла в сознание после наркоза. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врачи боролись за ее жизнь более двух недель

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В соцсетях распространилась новость о смерти пациентки частной клиники. Сообщается, что 18 декабря 25-летняя Элина Д. перенесла операцию по удалению варикоза на ноге. Подобранная медиками анестезия лидокаином не подошла пациентке, вызвав сильную аллергию. После анафилактического шока у нее дважды останавливалось сердце. Врачи больше двух недель боролись за ее жизнь, но 4 января девушки не стало.

Подробности этого ЧП выясняются следствием. В правоохранительных органах случай пока не комментируют.