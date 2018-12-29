Томская почта изменит график работы в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-29T09:10:18+03:00

1, 2 и 7 января будут выходными. Фото: из открытых источников

Узнать его точнее можно через приложение

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Сегодня, 29 декабря, почтовые отделения работают по графику понедельника с сокращением времени работы на один час, 30 декабря — по установленному графику работы, 31 декабря — по графику субботы.

1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни не будет доставки почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.