В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-14T09:12:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Мобильное приложение сделано по заказу администрации Томской области. Об этом сообщил председатель областного комитета по лицензированию Александр Деев.

Проверить у водителя разрешение на перевозку можно с помощью сервиса проверкатакси70.рф и checktaxi70.ru. Для этого необходимо ввести в специальное поле госномер автомобиля — система выдаст ответ, есть ли у этого такси разрешение на перевозку. Здесь же по ссылкам можно скачать мобильную версию сервиса — приложения для iOS и Android.

«Пассажир, получив ответ, сам определяет, доверять ли свою жизнь нелегальному таксисту, — отметил Александр Деев. — Наша разработка — это возможность отсечь нелегалов и повысить безопасность пассажиров».

При выявлении нелегальных такси томичам предлагают обращаться в областной комитет по лицензированию можно по телефонам 527-103, 528-121.