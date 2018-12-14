2018-12-14T09:12:31+03:00
Общество

В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси

Нужно лишь внести номер автомобиля
Елена Чечнева
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Нужно лишь внести номер автомобиляНужно лишь внести номер автомобиляФото: Архив "КП"
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Мобильное приложение сделано по заказу администрации Томской области. Об этом сообщил председатель областного комитета по лицензированию Александр Деев.

Проверить у водителя разрешение на перевозку можно с помощью сервиса проверкатакси70.рф и checktaxi70.ru. Для этого необходимо ввести в специальное поле госномер автомобиля — система выдаст ответ, есть ли у этого такси разрешение на перевозку. Здесь же по ссылкам можно скачать мобильную версию сервиса — приложения для iOS и Android.

«Пассажир, получив ответ, сам определяет, доверять ли свою жизнь нелегальному таксисту, — отметил Александр Деев. — Наша разработка — это возможность отсечь нелегалов и повысить безопасность пассажиров».

При выявлении нелегальных такси томичам предлагают обращаться в областной комитет по лицензированию можно по телефонам 527-103, 528-121.

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