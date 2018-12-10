2018-12-10T12:45:21+03:00
Здоровье

Томские ученые разработали более точный метод МРТ

Он поможет качественнее диагностировать травмы мозга и изменения при рассеянном склерозе
Елена Чечнева
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Он поможет качественнее диагностировать травмы мозга и изменения при рассеянном склерозеОн поможет качественнее диагностировать травмы мозга и изменения при рассеянном склерозеФото: Алексей ФОКИН
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Ученые НИИ биологии и биофизики Томского государственного университет (ТГУ) внедрят в клиническую практику новый метод МРТ. Он позволит более точно и качественно диагностировать нарушения связей между нейронами при рассеянном склерозе и травмах мозга.

- Метод основан на количественной оценке миелина в разных структурах мозга. Из миелина состоит оболочка аксонов — длинных отростков нейронов, которые позволяют им обмениваться сигналами. Разрушение миелиновых оболочек является основным признаком рассеянного склероза, - отмечается на инновационном портале Томской области.

Сейчас ученые ТГУ готовятся внедрить метод МРТ в медицинскую практику. Клинические исследования планируется проводить на пациентах с рассеянным склерозом. Еще исследователи планируют сравнить результаты нового метода на разных томографах. Тогда они смогут получать адекватный результат независимо от типа оборудования. Конечная цель ученых — полностью внедрить новый метод в клиническую практику.

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