Томич отправится на 4 года в тюрьму за кражу тепловой изоляции

СЕГОДНЯ 06:51 2018-12-07T06:54:14+03:00

"ТомскРТС" в этом году 10 раз обращалась в полицию с заявлениями о хищении новой тепловой изоляции. Фото: пресс-служба компании Фото: из открытых источников

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Молодого человека приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима за кражу тепловой изоляции с тепломагистрали. Также он обязан возместить ущерб компании «ТомскРТС».

Как рассказали нам в пресс-службе компании, 22-летний томич похитил с тепломагистрали более 70 металлических оцинкованных листов теплоизоляции на общую сумму около 50 тысяч рублей. Случай произошел в мае этого года на улице Угрюмова. На следующий день молодой человек попытался похитить еще почти 60 листов изоляции, но был задержан на месте преступления сотрудниками полиции.

- Злоумышленник свою вину полностью признал. Суд приговорил его к одному году лишения свободы. При вынесении приговора суд также учёл, что в момент совершения преступления у подсудимого уже была судимость с условным сроком. По совокупности преступлений ему назначили 4 года и 2 месяца колонии общего режима, - отметили в пресс-службе «ТомскРТС».

Суд также постановил взыскать с осужденного сумму ущерба организации.

Добавим, что "ТомскРТС" в этом году 10 раз обращалась в полицию с заявлениями о хищении новой тепловой изоляции с надземных участков теплотрасс на общую сумму около 1 миллиона рублей.