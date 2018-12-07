2018-12-07T05:29:14+03:00
Происшествия

В Томской области осудили мужчину, совершившего четыре преступления за день

Ему дали почти 5 лет колонии
Елена Чечнева
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Бакчарский районный суд признал местного жителя виновным по четырем статьям.Бакчарский районный суд признал местного жителя виновным по четырем статьям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бакчарский районный суд признал местного жителя виновным по четырем статьям.

Как установили правоохранители, с августа этого года подсудимый после освобождения из мест лишения свободы стал проживать у своего знакомого. В сентябре между двумя приятелями возник конфликт. Мужчина стал угрожать хозяину квартиры убийством и ударил его деревянным стулом. У потерпевшего сломалось ребро.

После этого подсудимый продолжил распивать спиртное в другом месте, однако спустя два часа вернулся, решив забрать телевизор потерпевшего. Чтобы последний ему не помешал, ударил его несколько раз по голове.

Реализовав телевизор в соседнем селе, подсудимый продолжил распивать спиртное у другого знакомого. Дождавшись, когда он уснет, обвиняемый похитил и его телевизор, после чего скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме. В ходе следствия телевизоры возвратили хозяевам.

Суд приговорил 34-летнего бакчарца к 4 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

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