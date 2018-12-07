В Томской области осудили мужчину, совершившего четыре преступления за день
Бакчарский районный суд признал местного жителя виновным по четырем статьям.
Как установили правоохранители, с августа этого года подсудимый после освобождения из мест лишения свободы стал проживать у своего знакомого. В сентябре между двумя приятелями возник конфликт. Мужчина стал угрожать хозяину квартиры убийством и ударил его деревянным стулом. У потерпевшего сломалось ребро.
После этого подсудимый продолжил распивать спиртное в другом месте, однако спустя два часа вернулся, решив забрать телевизор потерпевшего. Чтобы последний ему не помешал, ударил его несколько раз по голове.
Реализовав телевизор в соседнем селе, подсудимый продолжил распивать спиртное у другого знакомого. Дождавшись, когда он уснет, обвиняемый похитил и его телевизор, после чего скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.
Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме. В ходе следствия телевизоры возвратили хозяевам.
Суд приговорил 34-летнего бакчарца к 4 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.