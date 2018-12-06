2018-12-06T07:13:00+03:00
Общество

Томские школьники представят модель автономного квадрокоптера на международном конкурсе

С его помощью можно создавать 3D-модель местности
Елена Чечнева
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С его помощью можно создавать 3D-модель местностиС его помощью можно создавать 3D-модель местностиФото: Из открытых источников
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Ученики томского детского технопарка «Кванториум» представят автономный квадрокоптер в Санкт-Петербурге на заключительном этапе международного конкурса детских инженерных команд ICET2018.

В финал томские школьники вышли с проектом «P4DF1», который был заявлен в категории «Дрон-исследователь». Несколько месяцев участники и педагоги технопарка создавали квадрокоптер, проводили регулярные вылеты над территорией развлекательного комплекса «Факел», чтобы создать 3D-модель местности, и выполнили съемку панорамы.

- Финальное задание будет связано с различными отраслями науки и технологий: промышленная робототехника, виртуальная/дополненная реальность, нейросети, компьютерное зрение, альтернативная энергетика, геоинформатика и многое другое. Конкурсанты получат его после начала соревнований, это позволит оценить уровень их подготовки к самостоятельному командному решению инженерных задач, - отмечается на сайте томского технопарка.

В заочном туре конкурса приняли участие 394 команды из 63 регионов Российской Федерации и 7 стран мира, в финал прошли 74 команды из 6 стран.

Международный конкурс детских инженерных команд — это соревнование для молодых ученых и инженеров, которое проводится третий год. Основная цель соревнований — выявить одаренных детей и стимулировать их к обучению по основным профессиональным образовательным программам. Главный приз конкурса — 1 000 000 рублей.

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