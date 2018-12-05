Томский лесхоз организует социальный елочный базар
Продажу новогодних деревьев лесхозы начнут после 10 декабря. Стоимость главного символа праздника останется на уровне прошлых лет.
Основная заготовка праздничных деревьев пройдет после потепления, — это необходимое условие для сохранения товарного вида ёлочек и пихт.
Томский лесхоз откроет елочный базар по бюджетным ценам во второй половине декабря на базе Тимирязевской пожарно-химической станции по адресу с. Тимирязевское, ул. Ленина, 32. Лесхоз заготовит 1,5 – 2 тысячи деревьев, стоимость одного — от 300 рублей.
- Ели и пихты для новогоднего праздника лесхозы готовят без ущерба для лесов — в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, выполняемых по государственным заданиям, уточнили в пресс-службе областного департамента лесного хозяйства.
Также елочные базары откроются в Верхнекетском, Первомайском и Тегульдетском районах.