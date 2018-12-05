2018-12-05T08:52:01+03:00
Наука

Томские ученые найдут способ нейтрализовать запах на городских свалках

Микробиологи выяснят это при помощи молекулярно-генетического анализа.
Елена Чечнева
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руководитель проекта, заведующая кафедрой физиологии растений и биотехнологий БИ ТГУ Ольга Карначукруководитель проекта, заведующая кафедрой физиологии растений и биотехнологий БИ ТГУ Ольга КарначукФото: Пресс-служба ТГУ
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Ученые биологического института ТГУ найдут эффективные способы утилизации бытовых и промышленных отходов. Летом этого года зафиксированы случаи массового отравления после выброса сероводорода на городских свалках. Он является одним из главных компонентов неприятного запаха. Задача микробиологов – выяснить, какие именно бактерии выделяют сероводород, и найти способы их нейтрализации.

Известно несколько сотен видов сульфатвосстанавливающих бактерий, но какие из них живут на свалках, до сих пор никто не изучал. Микробиологи выяснят это при помощи молекулярно-генетического анализа.

На начальном этапе исследований ученые возьмут пробы и выделят ДНК микроорганизмов, что поможет идентифицировать их.

Определив по генетическому следу виды сульфатвосстанавливающих бактерий, которые обитают на томском полигоне ТБО, ученые займутся выделением этих микроорганизмов из проб. Исследование особенностей бактерий поможет разработать технологию борьбы с ними. Микробиологи вместе с учеными лаборатории физико-химических методов анализа подберут ингибиторы, которые будут сдерживать размножение бактерий, выделяющих сероводород.

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