2018-12-05T07:23:25+03:00
Происшествия

Томичу дали год за фиктивную регистрацию 10 мигрантов

Приговор вступил в законную силу
Елена Чечнева
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя областного центра признали виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев.

Правоохранители установили, что в апреле этого года подсудимый заполнил и отправил в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Кировскому району уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, указав при этом свой адрес. Он поставил на учет по месту своего жительства 10 иностранных граждан. За это ему заплатили около 5 тысяч рублей. При этом подсудимый не собирался предоставлять свое жилье мигрантам.

- В судебном заседании подсудимый в полном объеме признал свою вину и раскаялся в содеянном, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Но из-за непогашенной судимости за кражу ему назначили год и 1 месяц колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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