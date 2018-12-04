Ледовую переправу открыли в Колпашево Томской области

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-04T13:27:39+03:00

С 4 декабря действует ледовая переправа через реку Обь на автодороге Томск – Каргала – Колпашево. Фото: Телевидение Колпашева Фото: из открытых источников

Максимальная нагрузка на ней - 3 тонны

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С 4 декабря действует ледовая переправа через реку Обь на автодороге Томск – Каргала – Колпашево.

Как сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, переправа у города Колпашево рассчитана на максимальную транспортную нагрузку не более трех тонн. Организовано две полосы движения, их протяженность составляет 1,1 километра каждая.

Ранее сообщалось, что паром через Обь невдалеке от Колпашева вмерз в лед. Специалисты ГИМС ежедневно фиксировали подъем уровня воды в реке. Из-за него на полосах ледовой переправы имеются очаги наледи.

Добавим, что зимой в Томской области дорожники ежегодно организуют 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью почти 10,9 километра. Протяженность автозимников региона составляет более 460 километров.