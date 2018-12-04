2018-12-04T08:51:27+03:00
Общество

Мастера из Швейцарии и Малайзии приедут на фестиваль "Хрустальный Томск"

Он откроется 9 декабря
Елена Чечнева
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Идут последние приготовленияИдут последние приготовленияФото: Пресс-служба мэрии Томска
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В воскресенье, 9 декабря, на площади Новособорной пройдет открытие V юбилейного фестиваля «Хрустальный Томск», сообщает пресс-служба мэрии Томска. В этом году его тема - «Зимняя фантазия». В течение недели скульпторы из 8 стран мира будут создавать ледяные фигуры.

Оргкомитет рассмотрел 48 заявок и отобрал 30 лучших эскизов. Их авторов пригласили для участия в фестивале. В итоге в Томск приедут мастера из Малазии, Италии, Китая, Белорусии, Сербии, Швейцарии, Кыргызстана и разных уголков России.

- В прошлом году томский фестиваль вошел в десятку самых интересных российских зимних событий. И в этом году он также претендует на это звание. Ледяные скульптуры станут ярким элементом новогоднего украшения площади Новособорной, - отметили в пресс-службе городской администрации.

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