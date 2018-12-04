2018-12-04T07:37:06+03:00
Спорт

Томичка завоевала серебро во всероссийских соревнованиях по дзюдо

Александра Аскарова заняла второе место в весовой категории 70 килограммов
Елена Чечнева
Поделиться:
Соревнования проходили в Республике ИнгушетияСоревнования проходили в Республике ИнгушетияФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Соревнования проходили в Республике Ингушетия и собрали более 600 спортсменов из разных уголков страны, сообщает пресс-служба областной администрации.

Студентка Томского государственного педагогического университета, воспитанница Томской областной школы олимпийского резерва и спортивного клуба «Сибирь», кандидат в мастера спорта Александра Аскарова в весовой категории 70 килограммов стала серебряным призером соревнований.

- В этой весовой категории выступали 28 спортсменок. Александра успешно провела пять поединков, в четырех одержав победу. Серебряная медаль Александры — на данный момент высшее достижение в томском дзюдо, — рассказал тренер спортсменки Денис Некрасов.

По результатам выступления на первенстве России по дзюдо томская спортсменка вошла в состав национальной юниорской сборной. Кроме того, Александра Аскарова входит в основной список факелоносцев, которые 15 декабря пронесут огонь Всемирной зимней универсиады в Томске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дума Томска утвердила бюджет на будущий год с дефицитом более 700 миллионов рублей
Мастера из Швейцарии и Малайзии приедут на фестиваль "Хрустальный Томск"
Чаще всего томичи увольняются из-за зарплат
В Томске сгорел подземный гараж
Томичей приглашают на продуктовые ярмарки в районах города
Томич, угрожавший ножом подростку, пойдет под суд
Томские ученые выяснят, какую роль играет объем клеток в сосудах
Томичи смогут прийти на прием к руководству томской Росгвардии
Из-за морозов в Томске 20 раз отключали воду, тепло и свет
Девушка на иномарке врезалась в кафе в Томской области
Морозы до -48 наступят в ближайшие дни в Томской области
В Томске из-за здоровья пассажирки экстренно сел рейс "Чита-Москва"
Главные врачи томских больниц проведут открытый прием
Пожарные спасли мужчину во время пожара в Томске
Паромную переправу закрыли в Колпашево Томской области
В Томской области возбудили уголовное дело из-за смерти новорожденного
В Томске похитили изоляцию с теплотрасс на миллион рублей