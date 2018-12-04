Томичка завоевала серебро во всероссийских соревнованиях по дзюдо

СЕГОДНЯ 07:28 2018-12-04T07:37:06+03:00

Соревнования проходили в Республике Ингушетия Фото: из открытых источников

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Соревнования проходили в Республике Ингушетия и собрали более 600 спортсменов из разных уголков страны, сообщает пресс-служба областной администрации.

Студентка Томского государственного педагогического университета, воспитанница Томской областной школы олимпийского резерва и спортивного клуба «Сибирь», кандидат в мастера спорта Александра Аскарова в весовой категории 70 килограммов стала серебряным призером соревнований.

- В этой весовой категории выступали 28 спортсменок. Александра успешно провела пять поединков, в четырех одержав победу. Серебряная медаль Александры — на данный момент высшее достижение в томском дзюдо, — рассказал тренер спортсменки Денис Некрасов.

По результатам выступления на первенстве России по дзюдо томская спортсменка вошла в состав национальной юниорской сборной. Кроме того, Александра Аскарова входит в основной список факелоносцев, которые 15 декабря пронесут огонь Всемирной зимней универсиады в Томске.